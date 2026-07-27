Al giro di boa della stagione di Formula 1, Mercedes si trova in testa con vetture affidabili e veloci nel GP d’Ungheria. Ferrari segue a distanza, mentre Aston Martin registra problemi tecnici e prestazioni deludenti. La scuderia britannica ha subito diversi guasti e penalizzazioni, compromettendo le possibilità di punti. La pausa estiva interrompe le gare, lasciando il campionato in equilibrio tra le varie scuderie.

La F1 va ufficialmente in vacanza. O quasi. Il GP d’Ungheria, 11° appuntamento del Mondiale, segna la metà di una stagione che ha introdotto un nuovo ciclo tecnico regolamentare, caratterizzato in linea generale dal ridimensionamento dell’effetto suolo delle monoposto, dall’introduzione dell’aerodinamica attiva e dal potenziamento della carica elettrica delle power unit, al 50% con la parte endotermica. Una rivoluzione che fin qui ha designato una gerarchia precisa, ma promette sorprese fino al termine del campionato perché l’importanza degli sviluppi, il fattore affidabilità e le sempre possibili penalità in arrivo per la rotazione dei componenti, potrebbero ancora ribaltare i rapporti di forza e regalare imprevedibilità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

© Gazzetta.it - F1, le pagelle dei team alla pausa estiva: Mercedes al top, Ferrari insegue, disastro Aston e...

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

F1, GP Austria 2026. Comincia la calda fase estiva, Ferrari lancia il guanto di sfida a Mercedes?Il Gran Premio d’Austria di Formula 1 si svolgerà domenica 28 giugno, come ottava gara del campionato 2026.

GP Silverstone, le pagelle: Leclerc 9, re a casa di Hamilton. Disastro Aston Martin, 4Il Gran Premio di Silverstone è stato vinto da un pilota che ha concluso davanti a tutti, tornando in vetta dopo quasi un anno.

Temi più discussi: F1, domina la McLaren, Ferrari crollate: pagelle GP Ungheria; GP Belgio, le pagelle: Antonelli come Ascari: 9. Russell, serve la sveglia: 5; F1 GP Ungheria 2026, le pagelle dell'Hungaroring; F1, pagelle GP Belgio 2026: Antonelli impeccabile, Leclerc combattivo, Hamilton pasticcia.

F1, Ferrari ribalta i pronostici in Belgio ma Antonelli trionfa: le pagelle del GP reddit

F1, le pagelle di Spa: Kimi si esalta sulla pista dei fuoriclasse, Charles ritrovato.10 e lode. ANTONELLI. Non che ce ne fosse bisogno, ma è giusto che la pista dei fuoriclasse, sulle Ardenne, abbia consacrato l’immenso talento del ragazzo bolognese. Kimi è stato più forte anche delle ... sport.quotidiano.net

F1, GP del Giappone, le pagelle: Antonelli imprendibile (9,5), Leclerc di cuore (8). Hamilton frustrato (5)Grandi emozioni nella terza tappa del Mondiale di F1 in quel di Suzuka. Seconda vittoria per l'italiano della Mercedes. Il GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di F1, è stato vinto da ... leggo.it