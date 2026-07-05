Il Gran Premio di Silverstone è stato vinto da un pilota che ha concluso davanti a tutti, tornando in vetta dopo quasi un anno. Tra i protagonisti, un pilota di una scuderia italiana ha ottenuto il massimo dei voti, mentre una squadra di lunga tradizione ha subito un risultato deludente, classificandosi al fondo della classifica. La corsa ha visto anche un incidente tra due vetture di scuderie rivali e alcuni piloti che sono stati penalizzati durante la gara.

Promossi e bocciati della nona gara della stagione della F1, il GP di Gran Bretagna vinto da Charles Leclerc su Ferrari. Il monegasco torna alla vittoria che mancava dal GP degli Usa del 2024. Sul podio con lui George Russell su Mercedes e Lewis Hamilton con la seconda rossa di Maranello. Kimi Antonelli chiude solo 16° per un guasto quando stava rimontando Leclerc e aveva la concreta possibilità di vincere. L'Aston Martin non ne azzecca una proprio a pochi metri dalla sede, una brutta figura. Si è rilanciato con una vittoria che gli mancava da Austin 2024 e lo ha fatto a casa di Hamilton. Già. A casa del compagno che negli ultimi mesi era diventato il vero trascinatore Ferrari e lo batteva regolarmente in gara, facendo pure sorgere i primi, inquietanti, interrogativi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - GP Silverstone, le pagelle: Leclerc 9, re a casa di Hamilton. Disastro Aston Martin, 4

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