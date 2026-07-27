F1 Kimi Antonelli e Mercedes in vacanza da leader Ferrari deve trovare continuità

La Formula 1 si ferma per la pausa estiva, con il campionato che riprenderà dal 21 al 23 agosto a Zandvoort. Dopo dieci gare, Kimi Antonelli e Mercedes guidano la classifica, mentre la Ferrari cerca di mantenere la continuità. La prima parte della stagione ha evidenziato posizioni chiare nelle gerarchie, con il mondiale ancora aperto.

La Formula 1 va in pausa estiva. Il Mondiale tornerà in pista dal 21 al 23 agosto a Zandvoort, nei Paesi Bassi, dopo una prima parte di stagione che, giunta all’undicesimo appuntamento, ha delineato gerarchie piuttosto nette. Al vertice c’è la coppia formata da Kimi Antonelli e Mercedes, autentico punto di riferimento del campionato. Il giovane talento bolognese, al volante della W17, si è imposto come il pilota più costante della stagione. Sei vittorie — conquistate a Shanghai, Suzuka, Miami, Montreal, Monaco e Spa-Francorchamps — testimoniano una superiorità costruita non solo sulla velocità, ma soprattutto sulla continuità di rendimento. Il primato in classifica è la naturale conseguenza di quanto mostrato in pista, con Antonelli capace di limitare gli errori e di massimizzare ogni occasione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Kimi Antonelli Being the Funniest Mercedes Driver for 10 Minutes

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