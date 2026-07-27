EY-Parthenon in 1° sem 2026 accelera mercato investimenti

Da iltempo.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel primo semestre del 2026, il settore degli investimenti in Italia ha registrato un aumento significativo delle operazioni di M&A, private equity, venture capital e investimenti in infrastrutture digitali. I dati evidenziano un forte impulso nel mercato, con un incremento evidente delle attività di investimento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le transazioni coinvolgono aziende di diversi settori e dimensioni, con un trend di crescita che si conferma anche nei mesi successivi.

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Roma, 27 lug. (AdnkronosLabitalia) - Il settore degli investimenti mostra segnali di forte dinamismo in Italia nei primi sei mesi dell'anno con una crescita delle operazioni di M&a, private equity, venture capital e degli investimenti in infrastrutture digitali. È quanto emerge dall'EY-Parthenon Bulletin, secondo cui la vera sfida per il Paese sarà trasformare questa fase di espansione in una crescita economica strutturale, intervenendo su nodi cruciali come produttività, competenze, costo dell'energia e nuove tecnologie. Secondo le stime del report, l'economia italiana dovrebbe registrare una crescita del Pil dello 0,6% nel 2026, sostenuta soprattutto da consumi e investimenti, in un contesto internazionale ancora caratterizzato da incertezza geopolitica e tensioni commerciali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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