energia solare rinascimento accelera con investimenti e assunzioni

Enersystems Spa, azienda nel settore del fotovoltaico residenziale con il marchio Rinascimento Solare, ha annunciato un aumento degli investimenti e delle assunzioni. La decisione arriva in un momento di alta volatilità dei prezzi energetici e di crescente interesse per l’autonomia delle famiglie. La società intende accelerare il proprio piano di sviluppo industriale su tutto il territorio nazionale.

IN UN CONTESTO energetico ancora caratterizzato da elevata volatilità dei prezzi e crescente attenzione verso l’autonomia energetica delle famiglie, Enersystems Spa, attiva nel fotovoltaico residenziale attraverso il brand Rinascimento Solare, ha deciso di accelerare il proprio piano di sviluppo industriale su scala nazionale. La società, che ha chiuso il 2025 con un valore complessivo della produzione pari a quasi 7 milioni di euro, si pone l’obiettivo sfidante di raggiungere un target compreso tra i 15 e i 20 milioni. Un piano ambizioso che prevede 4 milioni di investimenti destinati al rafforzamento della rete commerciale, delle strutture... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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