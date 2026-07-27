Europa e attentati | attacco a Parigi 3 donne ferite Berlino | gay pride

Notizia in breve

A Parigi, un uomo ha accoltellato diversi passanti nella zona nord della città, ferendo tre donne prima di essere fermato dalla polizia. Nel frattempo, a Berlino, le forze dell’ordine hanno ucciso un 21enne in fuga, sospettato di aver compiuto un attacco ispirato dallo Stato islamico durante il Pride. La polizia tedesca ha confermato l’operazione senza ulteriori dettagli sui motivi.