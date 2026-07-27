Europa e attentati | attacco a Parigi 3 donne ferite Berlino | gay pride

Da tv2000.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Parigi, un uomo ha accoltellato diversi passanti nella zona nord della città, ferendo tre donne prima di essere fermato dalla polizia. Nel frattempo, a Berlino, le forze dell’ordine hanno ucciso un 21enne in fuga, sospettato di aver compiuto un attacco ispirato dallo Stato islamico durante il Pride. La polizia tedesca ha confermato l’operazione senza ulteriori dettagli sui motivi.

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Paura in Europa: a Parigi un uomo ha accoltellato i passanti nella zona nord della città, fermato dopo momenti di panico; a Berlino la polizia ha ucciso il 21enne in fuga responsabile dell’attacco al pride, un’azione ispirata dallo stato islamico. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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