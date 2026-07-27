Estate in riviera primi bilanci Si punta tutto su agosto dopo un inizio a due velocità

Con l’ultimo fine settimana di luglio, in riviera si fanno i primi bilanci dell’estate. Dopo un inizio a due velocità, si guarda a agosto come mese chiave. I dati di primavera, giugno e luglio vengono analizzati per capire l’andamento turistico. Sono stati registrati flussi variabili nei fine settimana precedenti, con alcune giornate più affollate di altre. Le attività commerciali e gli stabilimenti balneari monitorano i risultati fino a questo punto.

Cesena, 27 luglio 2026 – Con l’ultimo fine settimana di luglio, in riviera è già tempo di bilanci. Ci sono da valutare i fine settimana di primavera, l’andamento di giugno e quello di luglio. Siamo a metà estate ed è importante sentire come hanno vissuto sinora albergatori e balneari, e conoscere quali sono le prospettive per agosto e settembre. Alfonso Maini, presidente di Adac Federalberghi, l’associazione alla quale sono iscritte oltre 200 delle circa 300 strutture ricettive di Cesenatico, vede molte novità: “Ci sono hotel che hanno lavorato bene, di cui alcuni hanno segni più in doppia cifra rispetto alla passata stagione, mentre ci sono altri colleghi che sinora non hanno ottenuto risultati importanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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