Sebastiano Esposito ha deciso di non partecipare più agli allenamenti con il Cagliari, a partire da domani. La decisione arriva in attesa di chiarire il proprio futuro e si avvicina alla rottura definitiva con il club. Il Napoli sta preparando un'offerta per ingaggiare l’attaccante.

La rottura tra Sebastiano Esposito e il Cagliari sembra ormai vicina a diventare definitiva. L’attaccante avrebbe deciso di non allenarsi più con il resto della squadra a partire da domani, in attesa di chiarire il proprio futuro. Alla base della scelta ci sarebbe il mancato adeguamento del contratto. Il giocatore e il suo entourage si aspettavano un intervento da parte della società, ma la promessa non sarebbe stata mantenuta. La decisione sarebbe già stata comunicata a Fabio Pisacane. Su indicazione del proprio agente, Esposito avrebbe quindi scelto di interrompere temporaneamente l’attività con il gruppo. Secondo Cagliari Today, il rapporto con il club rossoblù si sarebbe deteriorato dopo settimane di tensioni. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Cagliari.

© Forzazzurri.net - Esposito rompe col Cagliari: il Napoli prepara l’assalto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Lazio: Gila rompe con Lotito, accordo col Napoli ma c’è il muro dei 30 milioni. E Gattuso pensa a queste contropartite del NapoliMario Gila ha raggiunto un accordo con il Napoli, ma il trasferimento non si è ancora concretizzato a causa del muro dei 30 milioni di euro richiesti...

Napoli, colpo a sorpresa in Argentina: Manna prepara l’assalto al talento sudamericanoIl Napoli sta pianificando un acquisto in Argentina, con l’obiettivo di portare un giovane talento sudamericano in rosa.

Temi più discussi: Clamoroso Cagliari, è rottura totale con Esposito: l'attaccante nel mirino del Napoli; Di Marzio: Esposito, avviato il dialogo con il Cagliari per l'adeguamento; Esposito, Schira lancia la bomba: L’agente ha chiesto la cessione; Clamoroso Cagliari, è rottura totale con Esposito: l'attaccante vuole il Napoli.

Cagliari, ecco la vittoria scacciacrisi: Esposito stende la Cremonese, 1-0Dopo oltre un’ora di paura, Esposito di testa butta giù il muro della Cremonese: il Cagliari vince 1-0 la finalissima salvezza e fa un passo forse decisivo verso la permanenza in Serie A. I rossoblù ... unionesarda.it

Esposito porta in vantaggio il Cagliari: colpo di testa vincente, Cremonese a inseguireEsposito rompe l'equilibrio all'Unipol Domus, firmando l'1-0 per il Cagliari: Mendy allarga sulla destra per Zé Pedro, cross per Esposito che sbuca vicino al secondo palo e di testa infila Audero. tuttomercatoweb.com