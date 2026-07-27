Eredità Summer Marco Liorni canta Vasco e la concorrente Giulia batte tutti
L’Eredità Summer, spin-off del programma originale, è tornato su Rai 1 con Marco Liorni come conduttore. La trasmissione ha ripreso dopo una settimana di pausa e presenta alcune differenze rispetto alla versione classica. Durante la puntata, un concorrente di nome Giulia ha ottenuto il miglior risultato tra i partecipanti, mentre Liorni ha eseguito una cover di Vasco Rossi. La trasmissione continua a mantenere la formula del quiz con alcune variazioni.
Ad una settimana dall’esordio L’Eredità Summer torna in onda su Rai 1 con una nuova puntata condotta da Marco Liorni. Il programma è uno spin-off de L’Eredità tradizionale con qualche cambiamento rispetto al game show. L’Eredità Summer, Liorni canta Vasco con le Professoresse. Nella sua seconda settimana di messa in onda, l’Eredità Summer si appresta a continuare la sua sfida con La Ruota della Fortuna, consolidando il favore del pubblico. Il programma condotto da Marco Liorni è arrivato su Rai 1 per sostituire Affari Tuoi dopo che Stefano De Martino ha ufficialmente salutato il pubblico per godersi le vacanze estive. Lo show dei pacchi tornerà in onda a settembre, nel frattempo la sfida de L’Eredità Summer contro La Ruota della Fortuna continua. 🔗 Leggi su Dilei.it
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Su Rai 1 alle 20,35 al via L'Eredità Summer con Marco Liorni x.com
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