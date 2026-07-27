Eredità Summer Marco Liorni canta Vasco e la concorrente Giulia batte tutti

Notizia in breve

L’Eredità Summer, spin-off del programma originale, è tornato su Rai 1 con Marco Liorni come conduttore. La trasmissione ha ripreso dopo una settimana di pausa e presenta alcune differenze rispetto alla versione classica. Durante la puntata, un concorrente di nome Giulia ha ottenuto il miglior risultato tra i partecipanti, mentre Liorni ha eseguito una cover di Vasco Rossi. La trasmissione continua a mantenere la formula del quiz con alcune variazioni.