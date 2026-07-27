Emofilia B prima terapia genica in Campania | la storia di Enrico

Un uomo di 40 anni, tifoso del Napoli, è stato sottoposto alla prima terapia genica per l’emofilia B in Campania. L’intervento è stato eseguito all’interno di un centro specializzato presso un’azienda ospedaliera universitaria. È uno dei pochi centri al mondo a praticare questa procedura. La somministrazione è stata effettuata di recente e rappresenta un passo importante per il trattamento della malattia nella regione.

Si chiama Enrico, tifa Napoli e ha 40 anni il primo paziente in Campania ad essere stato sottoposto alla terapia genica per l’emofilia B. La somministrazione è avvenuta presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, fra i pochissimi centri a livello mondiale che eseguono questo trattamento. L’Aou Federico II è una delle due strutture italiane attive: la somministrazione è avvenuta il 24 luglio presso il Centro Hub per l’Emofilia e le Malattie Emorragiche Congenite dell’AOU Federico II, diretto da Matteo Di Minno, e la procedura si è svolta senza problemi. Enrico e l’emofilia B. Fondatore di una community di tifosi della... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Napoli, eseguita alla Federico II la prima terapia genica per l'emofilia B in Campania

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