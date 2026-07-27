Elisabetta Cocciaretto ha battuto Clara Tauson in tre ore e cinque minuti al primo turno del WTA 500 di Washington, con il punteggio di 4-6, 6-4, 7-6. La partita è durata oltre tre ore, con numerosi scambi intensi e un alto livello di gioco. Cocciaretto ha vinto il set decisivo al tie-break, dopo aver recuperato uno svantaggio nel secondo. La sfida si è conclusa con un match point conquistato al terzo set.

Dopo tre ore e 5 minuti di lotta furiosa e di alto livello, Elisabetta Cocciaretto supera il primo turno al WTA 500 di Washington. Battuta per 4-6 7-6(2) 7-6(2) la danese Clara Tauson, Si tratta di una delle vittorie di maggior peso del suo anno, sia per com’è arrivata che per le considerazioni che vanno fatte sulla danese, alla ricerca di nuovi equilibri dopo i tanti guai alla schiena della prima parte di stagione. Ora per l’azzurra la vincente del derby USA Emma Navarro-Sofia Kenin. Pronti via, e per Cocciaretto ci sono subito i problemi, con Tauson che riesce a sfruttare la propria potenza. Nonostante questo, però, non è che per la danese i giochi siano così semplici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Elisabetta Cocciaretto rimonta Clara Tauson e vince una battaglia di oltre tre ore a Washington

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