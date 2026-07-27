Cocciaretto-Tauson debutto in salita a Washington per l’azzurra | il pronostico

Notizia in breve

Elisabetta Cocciaretto ha iniziato il torneo WTA 500 di Washington con una sconfitta contro la tennista danese Clara Tauson. L'incontro, disputato sul cemento americano, si è concluso con la vittoria di Tauson in due set. La partita si è svolta senza particolari variazioni di punteggio, con l’azzurra che ha tentato di reagire ma senza riuscire a sovvertire il risultato.