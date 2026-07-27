Cocciaretto-Tauson debutto in salita a Washington per l’azzurra | il pronostico
Elisabetta Cocciaretto ha iniziato il torneo WTA 500 di Washington con una sconfitta contro la tennista danese Clara Tauson. L'incontro, disputato sul cemento americano, si è concluso con la vittoria di Tauson in due set. La partita si è svolta senza particolari variazioni di punteggio, con l’azzurra che ha tentato di reagire ma senza riuscire a sovvertire il risultato.
Esordio complicato per Elisabetta Cocciaretto a Washington contro Clara Tauson: ecco analisi e pronostico del primo turno dell’azzurra. Diciamo che il sorteggio del Wta 500 di Washington non ha propriamente sorriso ad Elisabetta Cocciaretto. L’azzurra debutterà sul cemento americano contro Clara Tauson, una giocatrice pericolosa e candidata, in quanto tale, ad arrivare fino in fondo nel torneo a stelle e strisce. Per entrambe si tratta del primo appuntamento della tournée estiva sul cemento d’Oltreoceano, una fase della stagione che spesso fornisce indicazioni importanti in vista degli Us Open. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’azzurra arriva negli Stati Uniti con l’obiettivo di ritrovare continuità dopo una stagione fin qui caratterizzata da risultati alterni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Notizie e thread social correlati
LIVE Cocciaretto-Wang 3-6, 6-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’azzurra domina il 2° setDurante il secondo set, l’atleta italiana ha vinto 6-2 contro la sua avversaria, dopo aver perso il primo 3-6.
LIVE Cocciaretto-Wang 0-1, Wimbledon 2026 in DIRETTA: inizia il torneo dell’azzurraL'inizio del torneo di Wimbledon 2026 vede l'azzurra in campo contro Wang, con il punteggio attuale di 0-1.
Si parla di: WTA Washington, Cocciaretto pesca Tauson: Pegula guida il seeding, Osaka nella parte bassa; Oggi il derby Musetti-Arnaldi: il programma su Sky.