Il gruppo Elio e le Storie Tese si esibirà in concerto il 27 luglio 2026 alla Fiera della Musica di Azzano Decimo. La band, nota per il suo stile irriverente e dissacrante, attira un pubblico di tutte le età. La data è stata annunciata ufficialmente e l'evento rientra nel calendario delle manifestazioni musicali previste per l’estate. La location ospiterà il concerto in una delle aree dedicate agli eventi musicali della fiera.

Gli Elio e le Storie Tese, la band più irriverente e dissacrante della musica italiana, amatissima da un pubblico transgenerazionale, porteranno l’unica data in Friuli Venezia Giulia della loro nuova spiazzante tournée dal titolo “ À la carte ”, ultima trovata live degli elii pronta a sorprendere, divertire e emozionare il pubblico dei più importanti festival dell’estate italiana. L’appuntamento in regione è quindi per lunedì 27 luglio in Piazza Libertà ad Azzano Decimo secondo appuntamento della storica Fiera della Musica 2026, dopo il live del rapper Kid Yugi. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in... 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - ELIO E LE STORIE TESE in concerto alla Fiera della Musica di Azzano Decimo. 27 luglio 2026

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Elio e le Storie Tese - Parco Sempione @ Fiera del Levante - Bari 12/07/2026

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