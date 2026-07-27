ELIO E LE STORIE TESE in concerto alla Fiera della Musica di Azzano Decimo 27 luglio 2026

Da udine20.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il gruppo Elio e le Storie Tese si esibirà in concerto il 27 luglio 2026 alla Fiera della Musica di Azzano Decimo. La band, nota per il suo stile irriverente e dissacrante, attira un pubblico di tutte le età. La data è stata annunciata ufficialmente e l'evento rientra nel calendario delle manifestazioni musicali previste per l’estate. La location ospiterà il concerto in una delle aree dedicate agli eventi musicali della fiera.

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Gli  Elio e le Storie Tese, la band più irriverente e dissacrante della musica italiana, amatissima da un pubblico transgenerazionale, porteranno l’unica data in Friuli Venezia Giulia della loro nuova spiazzante tournée dal titolo “ À la carte ”, ultima trovata live degli elii pronta a sorprendere, divertire e emozionare il pubblico dei più importanti festival dell’estate italiana. L’appuntamento in regione è quindi per  lunedì 27   luglio  in  Piazza Libertà  ad  Azzano Decimo  secondo appuntamento della storica  Fiera della Musica 2026, dopo il live del rapper  Kid Yugi. I  biglietti  per il concerto, organizzato da  Zenit Srl, in... 🔗 Leggi su Udine20.it

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Elio e le Storie Tese - Parco Sempione @ Fiera del Levante - Bari 12/07/2026

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