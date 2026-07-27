Roma, 27 lug.(Adnkronos) - 'E poi. non ti ho vista più' virale grazie su TikTok a 23 anni dalla sua uscita. Il singolo dei 360 Gradi - il gruppo dietro al successo di 'Sandra' del 1999 - impreziosito dal featuring di Fiorello è pronto a (ri)conquistare l'estate italiana. "'E poi. non ti ho vista più', e invece è tornata e la stiamo risentendo su TikTok", commenta ironico lo showman all'Adnkronos. "Ma che bella questa cosa! Evviva, mi fa molto piacere. Ballatela sotto il sole, sul pattino, su una canoa. Divertitevi", aggiunge divertito. Per 'Fiore Nazionale' e per il duo formato da Stefano Gentili e Marco Faragli è un ritorno inatteso ma perfettamente in linea con la logica dei social: un serbatoio infinito dove le canzoni rinascono, cambiano contesto, trovano nuove generazioni e nuovi modi di essere ascoltate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - 'E poi... non ti ho vista più' virale su TikTok, Fiorello esulta: "Ballatela sotto il sole"

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