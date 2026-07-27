È così che nascono casi come Roggero | lo sfogo del titolare della pizzeria dopo l’ennesimo furto

«Anche questa notte qualcuno è entrato in una delle nostre attività, portando via, come sempre, quel poco che si riesce a trovare in cassa». Comincia così il lungo sfogo pubblicato su Facebook da Daniele Lanzara, proprietario della pizzeria La Borgata di Nocera Inferiore, dopo l’ennesimo furto subito. Nella notte un giovane si è introdotto nel locale nel tentativo di rubare l’incasso della giornata. Per entrare si sarebbe arrampicato utilizzando alcuni bidoni posizionati all’esterno. Una volta all’interno ha trovato soltanto poche monete nella cassa, che ha portato via senza provocare danni al ristorante. Un episodio dal bottino irrisorio, ma che ha spinto il titolare a denunciare pubblicamente una situazione che, a suo dire, accomuna ormai molti commercianti della città. 🔗 Leggi su Open.online

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«Così nascono i casi Roggero»: il messaggio dell'imprenditore dopo il furto in pizzeria

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«Così nascono i casi Roggero»: il messaggio dell'imprenditore dopo il furto in pizzeria a Nocera InferioreNella notte, un giovane ha tentato di rubare l’incasso all’interno di una pizzeria in via Solimena a Nocera Inferiore.

Furto notturno in pizzeria, il proprietario condivide la foto del ladro: “In questo clima nascono casi come quello di Roggero”Durante la notte, una pizzeria nel salernitano è stata svaligiata, con la cassa rubata.

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