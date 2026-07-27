Così nascono i casi Roggero | il messaggio dell' imprenditore dopo il furto in pizzeria a Nocera Inferiore

Da ilmattino.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, un giovane ha tentato di rubare l’incasso all’interno di una pizzeria in via Solimena a Nocera Inferiore. L’individuo si è introdotto nel locale, ma non sono stati resi noti dettagli sulla dinamica del furto o sull’eventuale arresto. L’imprenditore ha commentato l’episodio, collegandolo a una serie di altri casi simili, definendoli come parte di un fenomeno più ampio.

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Nuovo episodio di criminalità a Nocera Inferiore, dove nella notte un giovane si è introdotto all’interno di una pizzeria situata in via Solimena nel tentativo di impossessarsi dell’incasso. Per raggiungere una finestra, il ladro avrebbe utilizzato un cassonetto destinato alla raccolta del vetro, riuscendo così ad accedere ai locali senza provocare danni evidenti alla struttura. Una volta all’interno, però, il bottino si è rivelato praticamente inesistente: nella cassa erano rimaste soltanto alcune monete, che il giovane ha portato via prima di allontanarsi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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