E chi se lo aspettava Chiara Ferragni la lieta notizia proprio dopo l’uscita di Fedez dall’ospedale

Dopo la fine del ricovero di Fedez, Chiara Ferragni ha pubblicato foto delle sue vacanze estive, tra Portofino, Roma e il lago di Como. Le immagini condivise sui social hanno alimentato nuove indiscrezioni sulla sua vita privata. La fashion influencer ha mostrato momenti di relax mentre il rapper si trovava ancora in ospedale. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali, ma le foto hanno suscitato attenzione tra i followers.

Le immagini delle vacanze estive di Chiara Ferragni, condivise sui social tra Portofino, Roma e il lago di Como, hanno dato origine a nuove indiscrezioni. Alcuni utenti hanno interpretato alcuni scatti dell’imprenditrice digitale come il possibile segnale di una gravidanza, ma al momento non risultano conferme ufficiali. Chiara Ferragni, le foto delle vacanze accendono il gossip. Da alcuni mesi Chiara Ferragni è legata a José Hernández. Durante i suoi recenti spostamenti, l’influencer ha pubblicato un carosello di fotografie che mostrano momenti di svago e relax in diverse località italiane. Come accade spesso per i contenuti condivisi da personaggi molto seguiti, le immagini sono state commentate e analizzate dagli utenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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