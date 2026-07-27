Il sequel di Dungeons & Dragons 2 è ancora in stand-by, nonostante la sceneggiatura sia pronta. La produzione non ha ancora avviato le riprese a causa di problemi di budget. La decisione di fermarsi dipende da questioni finanziarie, senza indicazioni su nuove date o sviluppi. La pellicola non ha ancora una data di uscita ufficiale e non ci sono comunicazioni ufficiali sul futuro del progetto.

Nonostante l’enorme affetto del pubblico e della critica, il futuro cinematografico di Dungeons & Dragons rimane avvolto nell’incertezza. La motivazione principale dietro questo stallo è di natura prettamente economica. Il primo capitolo del 2023, pur avendo conquistato i fan della saga fantasy e del gioco di ruolo di Hasbro (a proposito, potete leggere la nostra recensione di Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri qui), ha incassato circa 208 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione imponente da 150 milioni di dollari (a cui si aggiungono i costi di marketing). Come confermato dallo stesso Goldstein e precedentemente ipotizzato dai vertici di Paramount Pictures, per dare il via libera al secondo capitolo lo studio richiedeva un ridimensionamento netto dei costi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Dungeons & Dragons 2 ha una sceneggiatura pronta, ma il sequel è ancora in standby: tutti i dettagli

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