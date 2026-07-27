Dopo la fine della relazione con il musicista Bobby Wooten III l' attrice e regista ex moglie di Tom Cruise ha una nuova relazione

Da iodonna.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Katie Holmes ha iniziato una nuova relazione dopo la fine del matrimonio con l’attore e regista. La attrice, nota per il ruolo in Dawson’s Creek, non è più insieme a Joshua Jackson, che interpretava Pacey nella serie. La notizia arriva a seguito della separazione dall’ex marito e della fine della relazione con il musicista. Holmes non ha reso pubblici dettagli sulla nuova relazione.

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K atie Holmes, la Joey Potter di Dawson’s Creek, è di nuovo innamorata, ma non di Joshua Jackson che nella serie di fine anni Novanta interpretava Pacey. Si tratta dell’artista newyorkese Jason Bard Yarmosky. È da qualche settimana che l’attrice e regista, ex moglie di Tom Cruise, è stata avvistata in pubblico in compagnia di Yarmosky. Poi è arrivata la conferma: a un evento negli Hamptons i due sono arrivati mano nella mano. Tank top e pantaloni palazzo, l’eleganza estiva secondo Katie Holmes X Leggi anche › Katie Holmes non invecchia mai. Ancora di più con questo nuovo caschetto Il nuovo amore di Katie Holmes è Jason Bard Yarmosky. Chi é?. Chi sperava in un ritorno di fiamma tra Katie Holmes e Joshua Jackson (sono stati fidanzati per un breve periodo negli anni ’90), protagonisti della serie cult Dawson’s Creek, deve rassegnarsi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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