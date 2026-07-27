Dopo il maltempo la conta dei danni Alla Cittadella allagata l’arena

Una forte pioggia ha colpito ieri Pisa e la provincia, causando allagamenti. In città, l’unico problema segnalato riguarda l’arena degli spettacoli nel parco della Cittadella, che è stata allagata. Non sono stati riportati danni significativi altrove. La situazione si è verificata nelle prime ore del giorno, con l’acqua che ha invaso la nuova struttura appena inaugurata. Nessuna altra emergenza o danno rilevante è stata registrata durante l’evento meteorologico.

Pisa, 27 luglio 2026 – Bomba d’acqua nelle primissime ore di ieri a Pisa e provincia. In città nessun danno rilevante. L’unica segnalazione è l’allagamento della nuova arena degli spettacoli del parco della Cittadella, appena inaugurato. Sui social, oltre alle foto, anche numerose polemiche. In totale i vigili del fuoco del comando pisano e dei distaccamenti provinciali hanno effettuato una ventina di interventi riconducibili alla situazione meteo avversa – “allerta codice arancio” – che ha interessato la provincia e principalmente “i Comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Pontedera, Buti, Castelfranco e Palaia”. “Le tipologie vanno da rami pericolanti, dissesti statici da elementi costruttivi e danni d’acqua in genere”, spiegano i pompieri in una nota. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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MALTEMPO, COLTURE DEVASTATE E DANNI INGENTI | 11/06/2026

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