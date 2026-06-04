Maltempo la conta dei danni dopo i nubifragi

Da tv2000.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo i nubifragi nel Nord Italia e la tromba d’aria a Roma, si stanno valutando i danni causati dal maltempo. La Protezione Civile ha annunciato che la stima ufficiale sarà disponibile tra due giorni. Le autorità stanno raccogliendo dati sui danni alle infrastrutture e alle abitazioni, ma al momento non ci sono numeri definitivi. Nessuna comunicazione è stata ancora rilasciata sui danni complessivi o sulle zone più colpite.

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Dopo i nubifragi in Nord Italia e la tromba d’aria a Roma, si contano i danni. Per la Protezione Civile la stima certa arriverà tra due giorni. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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