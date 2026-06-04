Maltempo, la conta dei danni dopo i nubifragi

Notizia in breve

Dopo i nubifragi nel Nord Italia e la tromba d’aria a Roma, si stanno valutando i danni causati dal maltempo. La Protezione Civile ha annunciato che la stima ufficiale sarà disponibile tra due giorni. Le autorità stanno raccogliendo dati sui danni alle infrastrutture e alle abitazioni, ma al momento non ci sono numeri definitivi. Nessuna comunicazione è stata ancora rilasciata sui danni complessivi o sulle zone più colpite.