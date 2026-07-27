Le Dolomiti sono state prese d'assalto da turisti, con sentieri affollati e spazi saturi. Il presidente del Cai Veneto ricorda che in passato si salutava chi si incontrava durante le escursioni, e la montagna era meno frequentata. Ora, i sentieri sono più affollati e meno caratterizzati da gesti di cortesia tra escursionisti. La presenza massiccia di visitatori ha modificato l’atmosfera e l’uso degli spazi montani.

Francesco Abbruscato, mestrino, presidente del Cai Veneto, ricorda com’era la montagna qualche decennio fa. «Una volta, durante una camminata, c’era l’abitudine di salutare le persone che si incontravano sui sentieri. Non era facile trovare gente, ma si condivideva un ambente selvaggio, era un’alleanza. Questo spirito ora si è perso. Come faccio a salutare mille persone sullo stesso tratto di strada? Ecco, questo è l’emblema di ciò che viviamo ora». Sono cambiate molte cose eh? «Trascorrere dei momenti da turista in montagna era anche conoscere il paese, i suoi cittadini. Ora è tutto un mordi e fuggi con numeri giganteschi, ingestibili. La montagna viene completamente snaturata. 🔗 Leggi su Corrieredellaltoadige.corriere.it

© Corrieredellaltoadige.corriere.it - Dolomiti prese d'assalto, il Club Alpino: «Una volta sui sentieri ci si salutava, la montagna snaturata dall'overtourism»

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