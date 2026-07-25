Overtourism sulle Dolomiti contro l' assalto dei turisti l' ipotesi di un ticket come a Venezia

Per arginare il sovraffollamento, si propone l’introduzione di un biglietto di ingresso, simile a quello di Venezia. Il fenomeno, evidenziato dopo la pandemia, ha portato un numero crescente di visitatori nelle Dolomiti, che hanno trasformato i percorsi di trekking in occasioni di massa. La proposta mira a regolamentare l’afflusso turistico, riducendo l’impatto su ambienti e comunità locali. La discussione riguarda anche possibili limiti e modalità di applicazione del ticket.

Non c’è bisogno di tornare troppo indietro nel tempo. Il fenomeno è diventato evidente dopo la pandemia, quando la montagna è stata presa d’assalto da un’orda di turisti che hanno inteso i trekking dolomitici come una gita fra le calli di Venezia. Il turismo fa bene al territorio, che si riscopre dinamico; l’overtourism meno e diventa polemica. Gli esempi sono sotto gli occhi di tutti: dai laghi turchesi meta di comitive a caccia di scatti social fino alle Tre Cime di Lavaredo dove, nonostante la prenotazione obbligatoria e le ordinanze del Comune, si creano infinite code di visitatori che aggirano le indicazioni per andare a ingolfarsi sotto le pareti rocciose. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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