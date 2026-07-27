Sono stati completati i lavori alla Stazione di posta, un edificio situato vicino alla stazione ferroviaria, in via dell’Acquedotto. L’edificio sarà utilizzato come rifugio per persone in difficoltà, inclusi cittadini pesaresi. Il sindaco ha dichiarato che il servizio non è rivolto solo a extracomunitari, ma anche a residenti locali che vivono situazioni di fragilità. La struttura offrirà docce, bagni e spazi per dormire.

"Sbagliato pensare che il problema della povertà riguardi solamente gli extracomunitari perché alla Caritas si rivolgono anche tantissimi pesaresi" dice il sindaco Andrea Biancani parlando della fine dei lavori alla Stazione di posta, edificio a pochi metri dalla stazione ferroviaria, in via dell’Acquedotto lungo la ciclabile. "L’opera è terminata anche se manca ancora il collaudo e qualche rifinitura interna. Sarà una struttura di accoglienza e ascolto che fra qualche giorno consegneremo in gestione alla Diocesi e alla Caritas, per farne un centro di accoglienza rivolto a persone in povertà e condizioni di disagio sociale". L’area in via dell’Acquedotto, accanto alla stazione, è per certi aspetti un’area problematica, in un punto isolato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Docce, bagni e giacigli. La Stazione di posta c’è: "Sarà rifugio per i fragili. Anche quelli pesaresi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stazione di Posta, abitanti di Ordona Sud in rivolta 'occupano' il Comune: "Sarà un nuovo ghetto"Questa mattina, i residenti del quartiere Ordona Sud di Foggia hanno occupato l’aula consiliare per protestare contro la costruzione di una nuova...

Nuova spiaggia gratuita a Mergellina: bagni, docce e pulizia per tutti a Napoli.Una nuova spiaggia gratuita è stata aperta a Mergellina, dotata di servizi come bagni, docce e pulizia.