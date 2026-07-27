L’Unione Europea punta a rafforzare la propria autonomia digitale attraverso investimenti in reti, cloud, intelligenza artificiale e cybersicurezza. La strategia mira a ridurre la dipendenza da fornitori esterni, mantenendo però aperture di mercato e competitività. La Commissione ha approvato un piano di azioni per sviluppare infrastrutture e tecnologie, senza compromettere la crescita economica. L’obiettivo è creare un ecosistema digitale più sicuro e controllato, senza rinunciare a innovazione e concorrenza.

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa nelle tecnologie digitali senza rinunciare all'apertura dei mercati, alla concorrenza e all'innovazione. È questa la sfida emersa nel corso dell'evento “Tecnologia, potere, regole: la nuova partita della sovranità europea”, organizzato da Open Gate Italia in collaborazione con Adnkronos e svoltosi al Palazzo dell'Informazione di Roma. L'incontro ha messo a confronto rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, accademici e imprese sulle principali novità della regolamentazione digitale europea, espressione della volontà dell'UE di perseguire obiettivi di... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Digitale, la sovranità europea passa da reti, cloud, AI e cybersicurezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tecnologia, potere, regole: la sovranità europea passa da reti, cloud, AI e cybersicurezza

Notizie e thread social correlati

Il sottosegretario Freni a TPI: “La sovranità europea passa anche dai circuiti finanziari”Il sottosegretario ha affermato che la diffusione dei pagamenti elettronici in Italia continuerà a consolidarsi, nonostante il paese resti ancora...

Tlc, Asstel: "Sovranità digitale, le reti al centro capacità Paese di scegliere, innovare e competere"Oggi si discute di sovranità digitale come capacità del Paese di gestire le tecnologie che influenzano competitività, sicurezza e crescita economica.

Temi più discussi: Sovranità digitale: sfida e necessità dell’Europa; Chi decide la tecnologia europea? La sovranità digitale tra regole, reti e potere; Asse Italia-Francia su digitale e sovranità tecnologica europea; Dalla sovranità digitale a quella del calcolo, è il tempo dell’intelligenza artificiale di Stato.

Home SetV® alla conquista dell’Europa: obiettivo 250.000 clienti in tre anni • Home SetV®, innovativa PMI italiana consolida la propria piattaforma per la presenza professionale digitale, puntando su sovranità tecnologica europea, Compliance by Design e… x.com

La fusione Paramount-Warner Bros è stata approvata dalla Commissione Europea, ma con l'imposizione di alcune condizioni reddit

Sovranità digitale senza Costituzione europea? Raffiotta: Il rischio è decidere per regolamento ciò che richiede legittimazione democraticaEdoardo Carlo Raffiotta ha messo in discussione la formula stessa di sovranità europea: senza una piena infrastruttura costituzionale e un circuito democratico riconoscibile, singoli regolamenti non ... adnkronos.com

Oltre il contante e le crypto: tutto sull'Euro Digitale e la nuova sovranità monetaria europeaL'euro digitale è una valuta fiat che entrerà in vigore nei prossimi anni. L'obiettivo principale è quello di ridurre la dipendenza dalle piattaforme di pagamento digitali statunitensi e offrire ai ci ... edge9.hwupgrade.it