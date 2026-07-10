Il sottosegretario ha affermato che la diffusione dei pagamenti elettronici in Italia continuerà a consolidarsi, nonostante il paese resti ancora molto legato al contante. Ha sottolineato che la sovranità europea si estende anche ai circuiti finanziari, indicando un ruolo crescente delle transazioni digitali nel contesto economico.

Sottosegretario, in Italia i pagamenti digitali sono cresciuti molto negli ultimi anni, ma il nostro è ancora un Paese fortemente legato al contante. Guardando al futuro, quali tendenze prevede? «La diffusione dei pagamenti elettronici va verso una fase di ulteriore radicamento. La spinta dell’innovazione tecnologica e un’offerta sempre più ampia e variegata dei servizi digitali contribuiscono a rendere questo fenomeno uno dei cambiamenti più significativi del sistema economico. Questo non significa immaginare la scomparsa del contante, che continuerà a svolgere una funzione importante, sia come strumento di inclusione sia come presidio di libertà economica. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il sottosegretario Freni a TPI: “La sovranità europea passa anche dai circuiti finanziari”

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