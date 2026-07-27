Il VIVA! Festival ha celebrato i suoi dieci anni, distinguendosi nel panorama italiano per aver costruito un’identità propria prima ancora di puntare su una line-up specifica. La manifestazione si è affermata come un evento riconoscibile, grazie alla sua capacità di definire nuove traiettorie sonore e di integrare generi come elettronica e cantautorato. La sua presenza nel tempo ha rafforzato questa reputazione, rendendolo un appuntamento di riferimento nel settore musicale.

Ci sono festival che si riconoscono dalla line-up e altri che, prima ancora degli artisti, hanno costruito un’identità. In dieci anni il VIVA! Festival è riuscito a ritagliarsi uno spazio particolare nel panorama italiano proprio seguendo questa seconda strada. Nato nel cuore della Valle d’Itria, ha fatto della relazione tra musica contemporanea e paesaggio il proprio tratto distintivo, evitando di rincorrere le mode e cercando piuttosto di mettere in dialogo elettronica, cantautorato, pop sperimentale e ricerca sonora in uno dei luoghi più caratteristici della Puglia. Per il decennale, in programma dal 31 luglio al 2 agosto a Locorotondo, quella filosofia rimane intatta e si traduce in una line-up che alterna artisti affermati, nuove voci e alcune esclusive nazionali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Dieci anni di VIVA! tra elettronica, cantautorato e nuove traiettorie sonore

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Attitude of Gratitude on the Road

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