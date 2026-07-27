Di Marzio | Milan scambio di documenti con il Troyes per Diawara Ecco quanto è costato

Da pianetamilan.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha scambiato documenti con il Troyes per l’acquisto di Diawara. L’affare, ancora in fase preliminare, coinvolge una transazione economica che ha riguardato i dettagli della cessione. La trattativa si concentra sulla definizione delle condizioni contrattuali e sulla formalizzazione dell’accordo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le parti sono in avanzata fase di negoziazione. La conclusione dell’operazione potrebbe portare a un inserimento immediato nel roster.

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Il calciomercato del Milan si accende con un colpo di prospettiva ma pronto a impattare fin da subito sulle rotazioni della Prima Squadra. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo ed esperto di trattative di mercato, è infatti atteso a brevissimo lo scambio di documenti tra il Milan e il Troyes per il trasferimento in rossonero di Sankhoun Diawara. Il difensore centrale francese di origini senegalesi, classe 2006, rappresenta un profilo seguito a lungo dagli scout di via Aldo Rossi. I due club hanno raggiunto un'intesa definitiva per un'operazione a titolo definitivo. Nelle casse dei francesi — freschi di promozione dalla Ligue 2 alla Ligue 1, ottenuta anche grazie all'ottimo apporto di Diawara nella seconda parte di stagione — andranno 3 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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