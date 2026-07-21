Milan Futuro mirino su Sankhoun Diawara | chi è e come gioca il difensore del Troyes

Il Milan Futuro sta valutando l'acquisto di Sankhoun Diawara, difensore del Troyes. Il giocatore è al centro delle trattative e il suo ruolo in campo è come difensore centrale. La squadra ha iniziato la preparazione per la prossima stagione senza l’allenatore precedente, sostituito da Sergio Navarro Barquero.

Il Milan Futuro ha iniziato da pochi giorni la preparazione in vista della prossima stagione. Non ci sarà più Oddo in panchina, ma Sergio Navarro Barquero. L'obiettivo della seconda squadra rossonera resta sempre lo stesso: far crescere nel miglior modo possibile i giovani del Milan, con l'obiettivo di debuttare il prima possibile in prima squadra e di diventare una pedina importante per il Diavolo di Amorim. promowebapp Il retroscena di mercato lanciato da Santi Aouna. Occhio anche ai movimenti di mercato orchestrati da Kirovski, sempre responsabile delle mosse del Milan Futuro. Il giornalista Santi Aouna parla di un possibile colpo per l'Under 23 rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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