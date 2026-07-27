Il nuovo ospedale di Desenzano sarà costruito sul Montecroce, nello stesso sito attuale. La realizzazione dell’opera ha un valore di circa 250 milioni di euro e prevede un intervento a consumo di suolo zero. La conferma dell’ubicazione è stata data dall’assessore regionale al Welfare durante un evento dedicato alla presentazione dello studio di fattibilità presso una sede istituzionale.

Il nuovo ospedale di Desenzano nascerà lì dove è già, sul Montecroce. L’ha annunciato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, durante l’incontro dedicato alla presentazione dello studio di fattibilità a Palazzo Lombardia. Lo studio del Politecnico di Milano ha stabilito che, tra le alternative progettuali, quella della demolizione dell’attuale presidio e della sua ricostruzione nell’area dell’ospedale esistente fosse quella da preferire. E così sarà. Bocciate quindi le due soluzioni che prevedevano, una, la demolizione dell’ospedale esistente e la nuova edificazione su lotto di terreno differente (area Valletta) e l’altra, la ristrutturazione per fasi dell’ospedale esistente. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Desenzano, il nuovo ospedale resterà sul Montecroce. Una operazione da 250 milioni di euro a consumo di suolo zero.

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