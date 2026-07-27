Desenzano del Garda il nuovo ospedale sorgerà su quello attuale
Il nuovo ospedale di Desenzano del Garda sorgerà sul sito dell’attuale struttura. La conferma è arrivata il 27 luglio 2026, segnando una tappa importante nei piani di ampliamento e rinnovamento del presidio sanitario. La decisione prevede la demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, con l’obiettivo di migliorare i servizi e le capacità di assistenza. La data di inizio lavori e i dettagli tecnici non sono ancora stati comunicati.
Desenzano del Garda (Brescia), 27 luglio 2026 – È arrivata la svolta decisiva per il percorso di realizzazione del nuovo ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano. L'Asst del Garda ha approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali, a seguito della conclusione dello studio svolto dal Politecnico di Milano, che individua la scelta della demolizione dell'attuale presidio e la sua ricostruzione nell'area dell'ospedale esistente. Per questi interventi, caratterizzati da una superficie complessiva di 38mila mq, è stato programmato un investimento totale di circa 250 milioni di euro e tempistiche stimate in 10-12 anni. Lo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il nuovo ospedale di Desenzano sorgerà su quello attuale
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Desenzano del Garda, 2 milioni col Gratta e Vinci: chi è il fortunato
Sanità, riprese le demolizioni nell’area ex terme stabiesi: lì sorgerà il nuovo ospedale di CastellammareQuesta mattina sono riprese le demolizioni nell’area delle ex Terme Stabiesi, dove sorgerà il nuovo ospedale.
Temi più discussi: Varano in fuga vicino a Desenzano del Garda, il sindaco: Vietato circolare a piedi; Desenzano del Garda celebra la cucina romana: torna il Carbonara Festival; Desenzano del Garda, fino al 27 torna Festinsieme: un ricco calendario di eventi per la Festa di Santa Maria Maddalena; Desenzano del Garda, arrestata pusher 58enne: sequestrati 105 grammi di cocaina.
DESENZANO DEL GARDA - Il 23 luglio sono stati consegnati sette tablet destinati alle attività quotidiane dei ragazzi di Anffas Onlus Desenzano del Garda. I nuovi dispositivi saranno impiegati per percorsi di stimolazione cognitiva, per strumenti di comunicazi x.com
DESENZANO DEL GARDA - Consegnati il 23 luglio sette tablet ad Anffas Onlus Desenzano del Garda, destinati a stimolazione cognitiva, comunicazione aumentativa, autonomia e laboratori ricreativi per i ragazzi dell’associazione. La donazione è stata prom facebook
Desenzano del Garda, il nuovo ospedale sorgerà su quello attualeComplessivamente serviranno tra i 10 e i 12 anni, per un investimento da 250 milioni di euro: a Palazzo Lombardia l’incontro con l’assessore Bertolaso ... ilgiorno.it
Desenzano del Garda, lo studio del Politecnico indica la ricostruzione del nuovo ospedale nella stessa areaApprovato il Documento di fattibilità dello studio svolto dal Politecnico di Milano sul nuovo ospedale di Desenzano del Garda. cronacamilano.it
Le migliori cucine spagnole (e toscane) possono accogliere estese allergie? Viaggio nel nord della Spagna. reddit