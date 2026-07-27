Desenzano del Garda il nuovo ospedale sorgerà su quello attuale

Notizia in breve

Il nuovo ospedale di Desenzano del Garda sorgerà sul sito dell’attuale struttura. La conferma è arrivata il 27 luglio 2026, segnando una tappa importante nei piani di ampliamento e rinnovamento del presidio sanitario. La decisione prevede la demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, con l’obiettivo di migliorare i servizi e le capacità di assistenza. La data di inizio lavori e i dettagli tecnici non sono ancora stati comunicati.