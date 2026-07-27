Il figlio di Pirlo ha commentato che in alcune situazioni il livello di delusione supera una semplice decisione, evidenziando come il rumore e le opinioni pubbliche sembrino contare più della competenza, del rispetto e dei valori. Ha aggiunto che ci sono momenti in cui non si valuta solo una scelta, ma anche il modo in cui vengono giudicate le persone. Le sue parole sottolineano una critica alla percezione e al modo di giudicare nel contesto attuale.

“Ci sono momenti in cui la delusione va oltre una semplice scelta. Perché non mettono in discussione solo una decisione, ma il modo in cui vengono giudicate le persone “. Così Nicolò Pirlo, figlio di Andrea, sui social, commentando le recenti vicende legate a suo padre, che era tra i candidati alla panchina della Nazionale e che nelle scorse ore ha annunciato di non esserlo più per la questione legata alla sponsorizzazione Fonbet. “Io so quanto ami questo lavoro – ha aggiunto -. So quanto hai studiato, quanto hai sacrificato e quanto rispetto hai sempre avuto per chiunque abbia condiviso il tuo percorso. E so che i valori di cui hai parlato non sono parole, sono quelli con cui hai sempre vissuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Delusione che va oltre una semplice scelta. Il rumore sembra contare più della competenza, del rispetto e dei valori”: la frecciata del figlio di Pirlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le parcours du combattant est de retour | EP08 Complet | Koh Lanta Thaïlande 2016

Notizie e thread social correlati

Pirlo, il figlio Nicolò: “Il rumore sembra contare più della competenza. Enorme amarezza per il clima che si è creato”Dopo 17 giorni, Paolo Maldini e Leonardo hanno lasciato i loro incarichi nella FIGC.

Nicolò Pirlo: «Orgoglioso di mio padre e dei valori che mi ha insegnato, provo delusione e enorme amarezza: non per la scelta, ma per il modo in cui è stato giudicato»Nicolò Pirlo, 23 anni, ha commentato la sua situazione, affermando di essere deluso e amareggiato per il modo in cui è stato giudicato, non per la...

Temi più discussi: L'altro Mondiale, quello che l'America di Trump non voleva raccontare: delusioni e sorprese; Non ci sono parole per descrivere la delusione che provo; Norris trionfa nel gp di Ungheria, Antonelli terzo. Delusione Ferrari; Progetto su disabilità e vela, la prima uscita si sposta nelle Marche: A Pescara struttura non ancora pronta.

Qui puoi vedere la delusione del mio nuovo ironman dopo che la stella cadente che stava minerando da 45 minuti è scomparsa proprio prima di essere completamente estratta. reddit

Lo sfogo del figlio di Pirlo: Grandissima delusione per il clima che si è creatoCi sono momenti in cui la delusione va oltre una semplice scelta. Perché non mettono in discussione solo una decisione, ma il modo in cui vengono giudicate le persone. Comincia così il messaggio pub ... msn.com

Mio desiderio sempre più forte. La maglia te lo impone: Locatelli oltre la delusione JuveIl dolore si sente ancora, parole di Manuel Locatelli. A distanza di qualche giorno dal pareggio col Torino che ha condannato la Juventus all'Europa League, il capitano bianconero ha affidato a ... tuttosport.com