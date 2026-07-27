Un gruppo di attivisti no Tav ha rivendicato online il loro intervento nel cantiere di Chiomonte, definendolo come una vittoria militare e affermando che la mobilitazione ha dimostrato che la zona non è pacificata. Sono stati segnalati danni per circa un milione e 143 agenti feriti. La rivendicazione si riferisce a un’azione che ha coinvolto la presa del sito, definito come uno dei “fortini più inespugnabili”.

La rivendicazione arriva online, attraverso uno dei siti dell’area antagonista. Il linguaggio è quello della vittoria militare. Il cantiere di Chiomonte viene descritto come «uno dei fortini più inespugnabili della storia», conquistato dalla mobilitazione no Tav, che ha «dimostrato che la Val di Susa è tutt’altro che pacificata». Il campo di battaglia, però, presenta il conto: 143 appartenenti alle forze dell’ordine feriti (85 poliziotti, 48 carabinieri e dieci finanzieri); quattro camionette incendiate; un cantiere devastato e una prima stima dei danni che raggiunge quota 1 milione di euro.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Danni per 1 milione e 143 agenti feriti. I guerriglieri no Tav cercavano il morto

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