Dalle piazze al mare | la nuova frontiera delle baby-gang gli attacchi in barca

Le baby-gang e la microcriminalità giovanile si sono spostate dalle strade e dai centri commerciali alle aree marine e alle imbarcazioni. I gruppi di giovani coinvolti in atti di vandalismo e furti ora frequentano anche le coste turistiche e le barche da diporto, ampliando così il loro raggio d’azione. Le autorità segnalano un aumento di episodi di attacchi e comportamenti vandalici in queste zone, con un incremento di attività illegali in ambienti marittimi.

Il fenomeno delle baby-gang e della microcriminalità giovanile amplia il proprio raggio d’azione. Dalle strade, dai centri commerciali e dalle piazze della movida urbana, i cosiddetti “ maranza ” sembrano aver individuato nuovi territori da colonizzare: le coste, le marine turistiche e le imbarcazioni diportistiche. Il caso del giornalista Plateroti. A confermare questo spostamento d’asse sono i recenti episodi registrati lungo la riviera ligure. L’ultimo in ordine di tempo ha coinvolto il giornalista Alessandro Plateroti, sorpresosi a fronteggiare due minorenni saliti a bordo della sua barca all’alba, ormeggiata in rada a Santa Margherita Ligure. 🔗 Leggi su Open.online

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