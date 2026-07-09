Mola in barca con gli ospiti delle Rsa | la Giornata della vita porta in mare oltre cento anziani e disabili

Da bari.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre cento anziani e disabili sono stati portati in barca nel porto di Mola durante la «Giornata della vita». Le persone, alcune su sedie a rotelle, sono state accompagnate da parenti o assistite da operatori. L’arrivo si è svolto con un viavai di persone, saluti e strette di mano, tra silenzi e momenti di condivisione. La giornata ha coinvolto ospiti di Rsa e assistiti, tutti portati in mare per un’occasione speciale.

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Al porto di Mola arrivano persone su sedie a rotelle, anziani accompagnati, disabili con parenti, donne, uomini: viavai inconsueto, qualche saluto ad alta voce, strette di mano, silenzi che fanno rumore. Tutti salgono sulle imbarcazioni, accolti con premura e gentilezza. È la "Giornata della vita", giunta alla settima edizione, e l'ambulanza (la splendida ambulanza) del Volontariato è mobilitata per donare un sorriso a pazienti delle RSA di Alberobello, Putignano, Castellana, Noicattaro, Monopoli, Mola, Sannicandro e Andria.Le imbarcazioni partono con i proprietari al timone per una piccola navigazione costiera e c'è il lancio di ghirlande per ricordare i morti in mare. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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