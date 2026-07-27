Dalle luci di Las Vegas a un paesino di 5 mila abitanti in Sardegna cerco una vita più sana

Da fanpage.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna ha lasciato Las Vegas e si è trasferita in un piccolo paese della Sardegna con circa 5.000 abitanti. Dopo aver vissuto tra le luci dei casinò, ha scelto di stabilirsi in un'isola più tranquilla per motivi di salute e sicurezza. Ha deciso di cambiare stile di vita per sé e per i figli adolescenti, trovando nell’isola un ambiente più salubre e scuole più sicure rispetto agli Stati Uniti.

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Debra Coltune ha lasciato le "luci stroboscopiche" di Las Vegas per trasferirsi in una "sleepy island" della Sardegna. Qui ha trovato un ambiente più sano e scuole più sicure per i suoi figli adolescenti rispetto a quelle degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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