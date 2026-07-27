Dopo appena 16 giorni di tensioni e cambiamenti, Maldini e Leonardo hanno lasciato le loro posizioni in Federazione. Nel frattempo, Andrea Pirlo ha annunciato di non assumere più il ruolo di allenatore della Nazionale, pochi giorni dopo aver espresso interesse per la posizione. La situazione ha visto anche dichiarazioni pubbliche di un dirigente che ha criticato un collega, mentre un ex calciatore ha fatto riferimento a un coinvolgimento in un caso di scommesse illegali.

C’eravamo addormentati con la discreta probabilità di vedere Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale, e ci risvegliamo con Pirlo che dice addio ancor prima di firmare. Con lui, salutano la Figc il direttore tecnico Paolo Maldini e il consigliere Leonardo, dopo soli 16 giorni di impiego, che Pirlo l’avevano fortemente voluto, incassato il gran rifiuto di Pep Guardiola. In soldoni: l’Italia è passata dal sognare il pluridecorato mister catalano al non avere più nessuno sulla tolda, Gianni Malagò a parte. Del doman non v’è certezza e chi vuol essere inquieto sia.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo Dalla sparata Pep a Pirlo silurato per il betting russo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dalla sparata Pep a Pirlo silurato per il betting russo. Maldini e Leonardo lasciano dopo 16 giorni di caos in Figc

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