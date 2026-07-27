Le milky nails sono la nuova tendenza estetica dell’estate 2026, ispirate ai colori di cocco, mandorla e avena. La manicure si caratterizza per una finitura latte, neutra e delicata, che richiama i toni naturali di questi ingredienti. La scelta si diffonde tra appassionati di bellezza e professionisti del settore, senza coinvolgere prodotti specifici o marchi. La tendenza si presenta come un’alternativa minimalista, adatta a diversi stili e occasioni.

Cocco, mandorla, avena: non sono solo gli ingredienti protagonisti di caffè e cappuccini, ma anche l’ispirazione per la manicure più chic dell’estate 2026, le milky nails. Che il latte sia etico, però. I colori di tendenza prendono infatti in prestito le sfumature dei latti vegetali, trasformandole in smalti delicati, luminosi e raffinati, perfetti per chi cerca un look elegante ma discreto. Dal cocco all’avena, è l’estate delle milky nails. Dopo il successo delle strawberry milk nails, che hanno dominato la primavera con il loro rosa lattiginoso, nella bella stagione la palette si schiarisce ulteriormente. Le cosiddette milky nails puntano su tonalità cremose e semi-trasparenti che richiamano il bianco del latte di cocco, il beige caldo del latte di mandorla e il color avorio dell’avena. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dal cocco alla mandorla: il latte veg crea le milky nails

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Finally... Stable Vegan Whipped Cream for Cakes (Actually Works)

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