Paolo Maldini e Leonardo hanno comunicato al presidente della Federcalcio la loro decisione di lasciare la Nazionale. La notizia è stata riportata da Sky Sport come un'ultim'ora. Attualmente, si attende l'annuncio ufficiale da parte di Malagò.

«Paolo Maldini e Leonardo lasciano la Federcalcio, lo hanno comunicato al presidente federale Giovanni Malago'". Lo afferma Sky Sport con un'ultim'ora. In questo momento e' in corso in Figc una riunione tra Malagò e le componenti, Leghe e sindacati. «Abbiamo appreso dalla tv delle dimissioni di Maldini e Leonardo, ne abbiamo preso atto. Sorpreso? Direi di no, era nell'aria. Maldini aveva scelto Pirlo, che però non sarà il ct. Mi spiace perché secondo me era una grande scelta Maldini, una persona di valore e avrei gradito, per tutto il movimento calcio, che fosse ancora a bordo». È questo il commento di Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, uscendo dalla Figc sulle dimissioni di Paolo Maldini da dt della Nazionale e di Leonardo dal ruolo di advisor. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilmessaggero.it - Ct Italia, Maldini e Leonardo lasciano la Nazionale. Attesa per l'annuncio di Malagò

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TERREMOTO ITALIA: MALDINI E LEONARDO LASCIANO LA NAZIONALE!

Notizie e thread social correlati

Ct Italia, Maldini e Leonardo lasciano la Nazionale. Malagò: «A breve il nome del nuovo commissario tecnico»Paolo Maldini e Leonardo hanno comunicato al presidente della Federcalcio la loro decisione di lasciare la Nazionale.

Nuovo ct della Nazionale, Malagò: «Short list con Maldini e Leonardo, annuncio la prossima settimana». In rialzo le quotazioni di PirloIl nuovo commissario tecnico della Nazionale sarà scelto entro la prossima settimana, con una lista ristretta di nomi che include Maldini e Leonardo.

Temi più discussi: Pirlo non sarà ct dell'Italia, Maldini e Leonardo potrebbero dimettersi. Le news; Maldini e Leonardo: Abbiamo parlato anche con Ancelotti. Guardiola? L'aspetto economico non è rilevante; Le certezze di Maldini e i dubbi di Malagò su Pirlo, come nuovo allenatore Italia: il compromesso dietro la scelta; Maldini sul ct: Abbiamo sentito anche Ancelotti. C'è urgenza, ma non vogliamo sbagliare.

Nazionale, Maldini e Leonardo si dimettono: le news sul nuovo CT Italia #SkySport #Italia x.com

Chiellini al posto di Maldini, Conte nuovo CT dell'Italia. Il clamoroso scenario sulla Nazionale reddit

LIVE Italia, Maldini e Leonardo lasciano la Nazionale, Malagò adesso punta su Mancini CT: le news in direttaMalagò ha deciso che non sarà Pirlo il nuovo CT dell'Italia, Maldini e Leonardo valutano le dimissioni in caso di arrivo di Mancini o Conte ... fanpage.it

Nuovo ct Italia, due fronti in gioco: i preferiti di Maldini e Leonardo e i nomi di MalagòÈ un vero e propri caos quello che sta ruotando attorno all'Italia e alla scelta del prossimo ct. In questa giorni sembrava poter essere Pirlo a ereditare la situazione difficile di riportare gli azzu ... tuttosport.com