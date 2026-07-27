Ct della Nazionale il caos azzurro finisce sulla stampa estera

Da lettera43.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il caos sulla selezione del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana ha attirato l’attenzione dei media internazionali. La confusione e le polemiche legate alla scelta hanno portato le vicende italiane sulle homepage di importanti testate sportive e non, oltre confine. La situazione ha suscitato attenzione anche al di fuori dei confini nazionali, evidenziando una diffusione più ampia delle controversie. Non sono stati forniti dettagli sulle decisioni o sui protagonisti coinvolti.

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Il caos attorno alla scelta del nuovo commissario tecnico dell’ Italia, ennesima figuraccia del calcio azzurro, ha varcato i confini nazionali approdando sulle home page dei siti delle principali testate sportive (e non) estere. «Terremoto in Italia con Pirlo e Maldini», titola il quotidiano sportivo spagnolo As. Senza cambiare Paese, Marca scrive: « Pirlo rompe il silenzio in mezzo alla tempesta: “L’amore per l’Italia non dipende da un lavoro”». Dello stesso tono il titolo de L’Equipe: «Pirlo fuori. La Nazionale nella tempesta». La prestigiosa testata sportiva francese irride poi l’Italia: «È più difficile qualificarsi per i Mondiali o trovare un allenatore?». 🔗 Leggi su Lettera43.it

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