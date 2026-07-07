Un uomo di Varese, scomparso da una settimana, è stato trovato morto nel suo camper nel parcheggio vicino al Parco di Ponente. La vittima è stata rinvenuta sulla dorsale della linea ferroviaria. Non ci sono ancora dettagli sulle cause del decesso. Le autorità stanno indagando sulla vicenda. La scomparsa dell’uomo aveva destato preoccupazione tra amici e familiari. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali testimoni o circostanze che abbiano preceduto il ritrovamento.

È stato trovato morto sulla dorsale della linea ferroviaria in un parcheggio adiacente al Parco di Ponente, Enrico Malgarini, l’uomo originario di Varese, del quale da alcuni giorni non si avevano notizie. Enrico, 53 anni, risultava scomparso da una settimana, precisamente dal 29 giugno, e nella giornata di domenica è stato ritrovato morto all’interno del suo camper. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto dovrebbe trattarsi di morte naturale, in quanto i militari non hanno riscontrato ferite esterne o elementi che comunque potessero far pensare al coinvolgimento di altre persone nella prematura scomparsa dell’uomo. Da fine giugno erano state avviate le ricerche, anche con il coinvolgimento dei volontari dell’Emilia-Romagna dell’ associazione Penelope, che era stata contattata dai familiari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trovato morto nel suo camper . Era scomparso da una settimana

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