Crisi FIGC e Nazionale | Maldini nella palude politica assente e malgoverno del calcio italiano

La FIGC sta attraversando una crisi, con Maldini coinvolto in una situazione di stallo. La politica appare assente e il governo del calcio italiano sembra inefficace. Le recenti settimane hanno visto comportamenti discutibili da parte dei vertici, con decisioni che hanno suscitato insoddisfazione tra gli appassionati. La situazione ha portato a un senso di delusione e frustrazione tra chi segue e ama il calcio nazionale.

La deriva del pallone: quando i burocrati e la politica seppelliscono la dignità del calcio italiano. Assistere allo spettacolo indecoroso offerto in queste settimane dai vertici del nostro calcio sommerge chiunque ami questo sport in un vortice di rabbia e profonda amarezza. Le premesse di un presunto “cambiamento” si sono infrante ancor prima di cominciare, confermando che il sistema federale italiano è strutturalmente incapace di autoriformarsi. Tra gaffes istituzionali, veti incrociati, manovre di palazzo e una sudditanza imbarazzante nei confronti della politica, la Federcalcio e le Leghe — con in testa una Serie A autoreferenziale e scollata dalla realtà — continuano a calpestare la passione di milioni di tifosi, dimostrando che la tanto invocata competenza e la trasparenza sono chimere irraggiungibili. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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