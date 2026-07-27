Durante l’estate 2026, mentre medici e dermatologi raccomandano l’uso di creme solari per proteggere la pelle dai raggi UV, sui social si diffondono messaggi che mettono in discussione l’efficacia dei filtri chimici. Alcuni influencer sostengono che le creme solari possano essere dannose, alimentando teorie del complotto. La discussione riguarda principalmente le proprietà e i rischi dei filtri chimici contenuti nelle creme, senza che siano stati confermati rischi certi o approvati ufficialmente.

Torniamo ancora una volta sulla questione crema solare: l’estate 2026 è ancora giovane e, mentre oncologi e dermatologi raccomandano di non esporre la pelle al sole senza protezione, sui social si moltiplicano gli interventi degli influencer anti-filtri. C’è chi li accusa di essere cancerogeni e chi invita a esporsi senza protezione per non rischiare di privarci di vitamina D. E non si tratta di qualche nostalgico delle scottature: ormai si parla di un vero e proprio movimento, come segnalano i dottori anti-bufale di Dottoremaeveroche, il portale contro le fakenews della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici). Il complotto delle aziende . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crema solare e rischi per la pelle, la teoria del complotto e i ‘filtri chimici’

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