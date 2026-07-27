Al Senato, la maggioranza si è divisa sulla discussione di un decreto-legge che riguarda giustizia e immigrazione. La discussione si concentra anche sulle cosiddette “intercettazioni a strascico”, un metodo di ascolto telefonico che permette di intercettare conversazioni di persone non direttamente coinvolte in un’indagine. La questione ha provocato tensioni tra le diverse forze politiche, con alcuni chiedendo restrizioni e altri difendendo la prassi. La legge elettorale non è tra i punti principali in agenda.

Al Senato la maggioranza è nuovamente divisa: c'entra la legge elettorale ma anche una richiesta del procuratore nazionale antimafia Martedì l’aula del Senato inizierà l’esame di un decreto-legge che riguarda giustizia e immigrazione. La discussione sarà molto delicata: intorno a questo provvedimento si sta consumando da settimane un duro scontro tra Fratelli d’Italia e Forza Italia. Inoltre, il dissidio su questo decreto si è intrecciato con le tensioni che riguardano la legge elettorale. E non è dunque affatto remota l’ipotesi che la maggioranza torni a dividersi di nuovo, in modo plateale, dopo quanto accaduto alla Camera del 14 luglio scorso. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa sono le “intercettazioni a strascico” che stanno facendo litigare la destra

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