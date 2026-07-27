Cortonantiquaria 2026 in anteprima Notre-Dame de Paris – Opera Musical

Notizia in breve

Durante la fiera Cortonantiquaria 2026, si è tenuta in anteprima la nuova produzione musicale “Notre-Dame de Paris”. L’evento ha visto la presentazione di Matteo Angeletti e Masque Produzioni Teatrali, che hanno portato sul palco una versione innovativa dell’opera. La rappresentazione ha coinvolto il pubblico con una narrazione che unisce la storia eterna di Notre-Dame a una voce nuova e contemporanea.