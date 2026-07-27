Cortonantiquaria 2026 in anteprima Notre-Dame de Paris – Opera Musical
Durante la fiera Cortonantiquaria 2026, si è tenuta in anteprima la nuova produzione musicale “Notre-Dame de Paris”. L’evento ha visto la presentazione di Matteo Angeletti e Masque Produzioni Teatrali, che hanno portato sul palco una versione innovativa dell’opera. La rappresentazione ha coinvolto il pubblico con una narrazione che unisce la storia eterna di Notre-Dame a una voce nuova e contemporanea.
Arezzo, 27 luglio 2026 – Una storia eterna. Una voce nuova. Nell'ambito di Cortonantiquaria 2026 Matteo Angeletti e Masque Produzioni Teatrali presentano in anteprima la loro nuova produzione Notre-Dame de Paris – O pera Musical. Regia di Lucia Dionigi. In una Parigi originariamente medioevale, qui resa contemporanea, una cattedrale illuminata domina la scena, e le sue guglie gotiche emergono dalla notte in una rilettura intensa e contemporanea del capolavoro di Victor Hugo. Un'opera completamente nuova con musiche e testi inediti, una nuova drammaturgia e un'identità visiva originale che punta a trasformare il celebre romanzo in un'esperienza teatrale potente, moderna e profondamente umana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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