Una coppia giovane, lei incinta, è stata arrestata dopo aver nascosto circa 270 chili di hashish in un bed & breakfast nel verde della Brianza, vicino al fiume Adda. L'operazione è partita grazie all'«alert alloggiati» che ha portato i carabinieri a controllare la struttura. I due sono stati trovati con il carico di droga e sono stati fermati sul posto.

Si erano sistemati in un bed&breakfast immerso nel verde, in Brianza, a due passi dal fiume Adda. Due ragazzi giovani, lei incinta, sembravano una normale coppietta in cerca di intimità. Ma l'appartamento con giardino preso in affitto a Cornate d’Adda, in provincia di Monza, nascondeva un segreto: un carico di ben 270 chili di hashish. La scoperta l’hanno effettuata i carabinieri della stazione di Bernareggio che hanno arrestato i due giovani nella serata di venerdì 24 luglio con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, come disposto dal pm Cinzia Citterio. Si tratta di un 27enne di Cremona e di una ventenne di Telgate (Bergamo) al sesto mese di gravidanza. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Cornate d'Adda, giovane coppia nasconde nel b&b un carico da 270 chili di hashish: scoperti con l'«alert alloggiati» e arrestati

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