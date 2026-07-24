Durante controlli dei Carabinieri presso l’ex Base NATO di Napoli, effettuati in occasione del concerto di Ozuna e Anuel, sono stati sequestrati oltre due chili di hashish e marijuana. L’operazione ha coinvolto unità specializzate che hanno verificato il rispetto delle norme di sicurezza e contrastato attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Nessuna persona è stata arrestata, ma sono stati eseguiti controlli approfonditi nelle aree di accesso e nelle zone limitrofe alla location.

Tempo di lettura: 2 minuti Controlli straordinari dei Carabinieri in occasione del concerto di Ozuna e Anuel, in programma nell’ ex Base NATO di Napoli. L’attività preventiva messa in campo dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Bagnoli ha portato all’ arresto di due presunti pusher e al sequestro di oltre due chilogrammi di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata nel pomeriggio, intorno alle 16.30, quando i militari hanno notato due uomini a bordo di uno scooter mentre percorrevano viale della Liberazione. Insospettiti dai loro movimenti, i Carabinieri hanno deciso di seguirli fino a un edificio di via Plinio. Dopo averli visti entrare in un appartamento, i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione per effettuare una perquisizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ozuna e Anuel all’ex Base Nato, blitz antidroga: scoperti oltre 2 chili di hashish e marijuana

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