Il Winter Sport Club Subiaco ha vinto il Trofeo Invernizzi di Castel di Sangro, gara valida per la Coppa Italia NextPro 2026 di skiroll, disputata il 25 e 26 luglio. La squadra ha ottenuto la vittoria nelle competizioni che si sono svolte sulle strade di Castel di Sangro. La gara ha visto la partecipazione di diversi atleti, con la squadra di Subiaco che ha concluso con i migliori risultati.

Il Winter Sport Club Subiaco continua a dettare legge nella Coppa Italia NextPro 2026 di skiroll. Nel weekend del 25 e 26 luglio, sulle strade di Castel di Sangro, il club laziale ha conquistato il primo posto nel Trofeo Invernizzi, valido come settima e ottava tappa stagionale del circuito nazionale, consolidando la leadership nella classifica generale. Grazie a una serie di prestazioni di altissimo livello, il Winter Sport Club Subiaco ha preceduto due squadre tra le più competitive del panorama italiano, lo Sci Club Barrea e lo Sci Club Orsago, confermandosi il punto di riferimento della stagione. Sprint in tecnica libera: Subiaco protagonista. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Coppa Italia NextPro 2026 di skiroll: Winter Sport Club Subiaco domina il Trofeo Invernizzi di Castel di Sangro

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