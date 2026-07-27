Nel primo semestre 2026, Galderma ha registrato un incremento del fatturato del 24,6%. Questa crescita ha portato a un aumento delle stime di fatturato per l’intero anno. La società ha comunicato i risultati ufficiali, evidenziando un aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Non sono stati forniti dettagli sui singoli segmenti o sui motivi specifici di questa crescita.

Buone notizie per Galderma: la società ha chiuso il primo semestre 2026 con una crescita del fatturato del 24,6%. Questo ha permesso di rivedere le stime, portandole al rialzo per tutto l’anno. Nonostante il cambio di previsione, la società non ha escluso un possibile rallentamento della domanda nella seconda metà del 2026. Ad oggi l’ azienda svizzera ha registrato un ricavo pari a 3,13 miliardi di dollari (pari a circa 2,66 miliardi di euro). Si tratta di una crescita doppia cifra sia nei mercati internazionali sia negli Stati Uniti. Galderma, crescita del 24,6% e stime aumentate. L’amministratore delegato Flemming Ornskov aveva affermato che “Vediamo qualche segnale di rallentamento in alcuni mercati, ma continuiamo a guadagnare quote”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Continua la crescita di Galderma (24,6%) e aumentano le stime

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