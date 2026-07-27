Comunicato Stampa | L' Assemblea legislativa regionale approva il rendiconto di gestione 2025 del Consiglio

L'Assemblea regionale del Veneto ha approvato il rendiconto di gestione 2025 del Consiglio con 39 voti favorevoli e due astenuti. La delibera amministrativa n. 11 è stata approvata, mentre un'altra proposta di delibera è passata all’unanimità.

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi, con 39 voti favorevoli e due astenuti, la proposta di deliberazione amministrativa n. 11, di approvazione del rendiconto di gestione del Consiglio per l'esercizio finanziario 2025, e all'unanimità la proposta di deliberazione amministrativa n. 13, di destinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione, entrambe di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza dell'assemblea legislativa e illustrate in aula dal vicepresidente del Consiglio Veneto, Andrea Micalizzi (Partito Democratico). La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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